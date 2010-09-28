Иван Лиетава
№39
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
192
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 19:30
Спартак
3 : 0
Жилина
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 19:30
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Спартак
3
Жилина
0
был в запасе