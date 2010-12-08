Роберт Йеж
№31
Полузащитник
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Команда
Заглембе
Возраст
39
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
Жилина
1 : 2
Спартак
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 70'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Жилина
1
Спартак
2
минуты: 1' - 70' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
Челси
2 : 1
Жилина
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Челси
2
Жилина
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
Жилина
0 : 7
Марсель
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Жилина
0
Марсель
7
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
Марсель
1 : 0
Жилина
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Марсель
1
Жилина
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 19:30
Спартак
3 : 0
Жилина
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Спартак
3
Жилина
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
Жилина
1 : 4
Челси
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Жилина
1
Челси
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур