Лукаш Тесак
№8
Защитник
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Команда
Гомель
Возраст
36
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
Арсенал
0 : 2
Уфа
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0
Уфа
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 19:00
Арсенал
0 : 0
Краснодар
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 17:00
Локомотив
1 : 1
Арсенал
73'
73'
73'
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 14:30
Арсенал
0 : 0
Ахмат
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 14:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 14:00
Томь
1 : 0
Арсенал
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 14:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Томь
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 19:00
Арсенал
0 : 5
Зенит
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
0
Зенит
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 17:00
Урал
1 : 1
Арсенал
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Анжи
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
4
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур