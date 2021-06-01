Петер Пекарик
№2
Защитник
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Команда
Герта
Возраст
34
Рост
176
Вес
70
Выигрывал Бундеслигу с «Вольфсбургом» в 2010-м. Но первый гол забил лишь в 151-м матче.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
Словакия
1 : 1
Болгария
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Словакия
1
Болгария
1
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь