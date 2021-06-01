Мартин Дубравка
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Ньюкасл Юнайтед
Возраст
32
Рост
187
Вес
74
В детстве планировал стать хоккеистом. В пятилетнем возрасте он хотел впечатлить отца и нарубить дров для семейного барбекю. Это чуть не закончилось трагедией – маленький Дубравка заехал топором себе по ноге. Доктор сказал, что тот мог вообще перестать ходить, если попал бы на пару сантиметров выше. Из-за повреждения Дубравка не мог кататься на коньках, поэтому попробовал играть в футбол. Он рос гиперактивным ребенком и однажды так достал бабушку, прыгая с дивана на диван, что она взяла и отвела его к футбольному тренеру.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
Словакия
1 : 1
Болгария
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Словакия
1
Болгария
1
был в запасе