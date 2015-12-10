Матеус (Матеус Лейте Нашименто)
№99
Нападающий
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Команда
Днепр
Возраст
38
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
35', 60'
35', 60'
35', 60'
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
35', 60'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Днепр
3
Русенборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Лацио
3 : 1
Днепр
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 41'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лацио
3
Днепр
1
минуты: 1' - 41' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Сент-Этьен
3 : 0
Днепр
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Сент-Этьен
3
Днепр
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Днепр
0 : 1
Сент-Этьен
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Днепр
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
0
Днепр
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Днепр
1 : 1
Лацио
50'
50'
50'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Днепр
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур