Стелвио (Стельвио Роса да Крус)
№22
Полузащитник
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Команда
Дюделанж
Возраст
32
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Дюделанж
0 : 0
Бетис
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Дюделанж
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Милан
5 : 2
Дюделанж
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Милан
5
Дюделанж
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Олимпиакос
5 : 1
Дюделанж
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
5
Дюделанж
1
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Дюделанж
0 : 2
Олимпиакос
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Дюделанж
0
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Дюделанж
0 : 1
Милан
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дюделанж
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур