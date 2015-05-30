Арнор Смарасон
№4
Полузащитник
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Команда
Хельсингборг
Возраст
32
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Торпедо
2 : 0
Мордовия
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Торпедо
2
Мордовия
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
23.05.2015 23 мая 2015 сб 15:30
Торпедо
3 : 1
Урал
23.05.2015 23 мая 2015 сб 15:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Торпедо
3
Урал
1
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
17.05.2015 17 мая 2015 вс 18:30
Краснодар
2 : 2
Торпедо
17.05.2015 17 мая 2015 вс 18:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Краснодар
2
Торпедо
2
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Торпедо
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Динамо
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:30
Торпедо
2 : 2
Рубин
88'
88'
88'
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:30
88'
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Торпедо
2
Рубин
2
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:00
Торпедо
0 : 2
ЦСКА
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Торпедо
0
ЦСКА
2
был в запасе
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 19:30
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ростов
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
Торпедо
0 : 0
Ахмат
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Торпедо
0
Ахмат
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:00
Локомотив
2 : 0
Торпедо
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Локомотив
2
Торпедо
0
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 20:15
Арсенал
1 : 3
Торпедо
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 20:15
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Арсенал
1
Торпедо
3
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
21.03.2015 21 марта 2015 сб 19:00
Торпедо
0 : 1
Спартак
21.03.2015 21 марта 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Торпедо
0
Спартак
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
15.03.2015 15 марта 2015 вс 16:00
Торпедо
1 : 1
Зенит
90'
90'
90'
15.03.2015 15 марта 2015 вс 16:00
90'
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Торпедо
1
Зенит
1
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
09.03.2015 09 марта 2015 пн 13:00
Амкар
0 : 0
Торпедо
09.03.2015 09 марта 2015 пн 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Амкар
0
Торпедо
0
был в запасе