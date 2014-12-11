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Коронавирус
Мика Вейринен
№4
Полузащитник
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Команда
ХИК
Возраст
39
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
2009/2010
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Брюгге
2 : 1
ХИК
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брюгге
2
ХИК
1
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ХИК
2
Копенгаген
1
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
ХИК
2 : 1
Торино
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ХИК
2
Торино
1
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Торино
2 : 0
ХИК
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Торино
2
ХИК
0
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
ХИК
0 : 3
Брюгге
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ХИК
0
Брюгге
3
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Копенгаген
2 : 0
ХИК
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
2
ХИК
0
был в запасе