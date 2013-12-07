Горан Попов
№3
Защитник
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Команда
Вардар
Возраст
36
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Вест Бромвич
0 : 2
Норвич Сити
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Бромвич
0
Норвич Сити
2
был в запасе
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:59
Вест Бромвич
2 : 3
Манчестер Сити
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вест Бромвич
2
Манчестер Сити
3
был в запасе
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
25.11.2013 25 нояб. 2013 пн 22:59
Вест Бромвич
2 : 2
Астон Вилла
25.11.2013 25 нояб. 2013 пн 22:59
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
Челси
2 : 2
Вест Бромвич
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Челси
2
Вест Бромвич
2
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 0
Кристал Пэлас
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Вест Бромвич
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Арсенал
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Бромвич
1
Арсенал
1
был в запасе
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Вест Бромвич
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
был в запасе
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Фулхэм
1 : 1
Вест Бромвич
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 17:00
Эвертон
0 : 0
Вест Бромвич
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Эвертон
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 1
Саутгемптон
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Бромвич
0
Саутгемптон
1
был в запасе