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Саиди Нтибазонкиза
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Кан
1 : 0
Бордо
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
1
Бордо
0
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Кан
0 : 0
Бастия
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
0
Бастия
0
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
Генгам
1 : 1
Кан
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
1
Кан
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
Кан
1 : 2
Лорьян
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Кан
1
Лорьян
2
был в запасе
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
19:00
Сент-Этьен
1 : 2
Кан
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
1
Кан
2
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 28 тур
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
19:00
Кан
1 : 0
Ренн
54'
54'
54'
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
19:00
54'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Кан
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
16:00
Лион
4 : 1
Кан
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
4
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
Кан
0 : 2
Реймс
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
Лилль
1 : 0
Кан
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
1
Кан
0
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
16:00
Кан
2 : 0
Ницца
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 23 тур
Кан
2
Ницца
0
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 23 тур
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Монпелье
1 : 2
Кан
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1
Кан
2
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:00
Кан
1 : 3
Марсель
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Марсель
3
был в запасе
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
Анжер
2 : 0
Кан
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
2
Кан
0
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
16:00
Кан
0 : 0
Анжер
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0
Анжер
0
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
Кан
2 : 1
Генгам
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
2
Генгам
1
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0
Кан
1
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
Кан
1 : 0
Сент-Этьен
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
1
Сент-Этьен
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур