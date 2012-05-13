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Коронавирус
Жоэль Чибамба
№99
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
1
был в запасе
07.05.2012
07 мая 2012
пн
18:30
Краснодар
0 : 2
Крылья Советов
07.05.2012
07 мая 2012
пн
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Краснодар
0
Крылья Советов
2
был в запасе
03.05.2012
03 мая 2012
чт
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
03.05.2012
03 мая 2012
чт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Крылья Советов
1
Томь
0
был в запасе
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
16:15
Спартак-Нальчик
0 : 0
Крылья Советов
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
16:15
минуты: 1' - 53'
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 53' / Россия. Премьер-Лига, 41 тур
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:15
Крылья Советов
2 : 1
Ростов
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:15
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Крылья Советов
2
Ростов
1
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-Лига, 40 тур
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:30
Крылья Советов
2 : 1
Амкар
84'
84'
84'
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 39 тур
Крылья Советов
2
Амкар
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 39 тур
06.04.2012
06 апр. 2012
пт
13:00
Волга
0 : 0
Крылья Советов
06.04.2012
06 апр. 2012
пт
13:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
Волга
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-Лига, 38 тур
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:30
Крылья Советов
1 : 1
Краснодар
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Крылья Советов
1
Краснодар
1
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 37 тур