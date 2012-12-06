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Коронавирус
Рашид Буаузан
№13
Нападающий
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Команда
Хельсингборг
Возраст
37
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 85'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 1' - 85' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Ганновер-96
3 : 2
Хельсингборг
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ганновер-96
3
Хельсингборг
2
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Хельсингборг
1 : 2
Ганновер-96
41'
41'
41'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хельсингборг
1
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Хельсингборг
2
Твенте
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Леванте
1 : 0
Хельсингборг
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Леванте
1
Хельсингборг
0
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур