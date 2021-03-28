Лассе Шоне
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Дания
8 : 0
Молдавия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 77'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Дания
8
Молдавия
0
минуты: 1' - 77' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Израиль
0 : 2
Дания
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Израиль
0
Дания
2
был в запасе