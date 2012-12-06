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Олимпиада
Коронавирус
Петер Висгерхоф
№4
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009/2010
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Ганновер-96
0 : 0
Твенте
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ганновер-96
0
Твенте
0
был в запасе
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Твенте
0 : 0
Леванте
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
0
Леванте
0
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Леванте
3 : 0
Твенте
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Леванте
3
Твенте
0
был в запасе
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Хельсингборг
2
Твенте
2
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Твенте
2 : 2
Ганновер-96
73'
73'
73'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
73'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Твенте
2
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур