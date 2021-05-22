Тимоти Чендлер
№22
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Возраст
31
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 1
Фрайбург
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 81'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
3
Фрайбург
1
минуты: 1' - 81' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
90'
90'
90'
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Майнц
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
1
Майнц
1
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
Байер
3 : 1
Айнтрахт
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
3
Айнтрахт
1
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
Айнтрахт
2 : 0
Аугсбург
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
минуты: 1' - 88'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
2
Аугсбург
0
минуты: 1' - 88' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
78'
78'
78'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 65' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия
4
Айнтрахт
0
минуты: 65' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Айнтрахт
4 : 3
Вольфсбург
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
4
Вольфсбург
3
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Боруссия
1 : 2
Айнтрахт
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Айнтрахт
2
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Айнтрахт
5 : 2
Унион
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
5
Унион
2
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Айнтрахт
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1
Айнтрахт
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 1
Штутгарт
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1
Штутгарт
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 22:30
Вердер
2 : 1
Айнтрахт
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2
Айнтрахт
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2
Бавария
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:30
Хоффенхайм
1 : 3
Айнтрахт
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
3
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
3 : 1
Герта
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
3
Герта
1
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Арминия
1 : 5
Айнтрахт
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Арминия
1
Айнтрахт
5
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
Фрайбург
2 : 2
Айнтрахт
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Айнтрахт
2
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Майнц
0 : 2
Айнтрахт
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0
Айнтрахт
2
был в запасе