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Тимоти Чендлер
№22
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Возраст
31
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
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2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Айнтрахт
3 : 1
Фрайбург
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 81'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
3
Фрайбург
1
минуты: 1' - 81' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
90'
90'
90'
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:30
Айнтрахт
1 : 1
Майнц
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
1
Майнц
1
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
Байер
3 : 1
Айнтрахт
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
3
Айнтрахт
1
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
Айнтрахт
2 : 0
Аугсбург
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
минуты: 1' - 88'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
2
Аугсбург
0
минуты: 1' - 88' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
78'
78'
78'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 65' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия
4
Айнтрахт
0
минуты: 65' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Айнтрахт
4 : 3
Вольфсбург
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
4
Вольфсбург
3
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Боруссия
1 : 2
Айнтрахт
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Айнтрахт
2
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 2
Унион
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
5
Унион
2
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Айнтрахт
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1
Айнтрахт
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Штутгарт
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1
Штутгарт
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
22:30
Вердер
2 : 1
Айнтрахт
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2
Айнтрахт
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2
Бавария
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:30
Хоффенхайм
1 : 3
Айнтрахт
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Айнтрахт
3 : 1
Герта
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
3
Герта
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Арминия
1 : 5
Айнтрахт
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Арминия
1
Айнтрахт
5
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
Фрайбург
2 : 2
Айнтрахт
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Айнтрахт
2
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Майнц
0 : 2
Айнтрахт
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0
Айнтрахт
2
был в запасе
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