Ненад Маринкович
№29
Полузащитник
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Команда
Партизан
Возраст
32
Рост
179
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Партизан
0 : 0
Астерас
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
0
Астерас
0
был в запасе