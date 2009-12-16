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Олимпиада
Коронавирус
Ламин Диарра
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
Партизан
1 : 0
Шахтер
7'
7'
7'
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
7'
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Шахтер
0
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
Партизан
2 : 4
Брюгге
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 50'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Партизан
2
Брюгге
4
минуты: 1' - 50' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
Брюгге
2 : 0
Партизан
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брюгге
2
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Шахтер
4 : 1
Партизан
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
4
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
Партизан
2 : 3
Тулуза
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
2
Тулуза
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур