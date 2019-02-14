Радосав Петрович
№8
Полузащитник
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Команда
Спортинг
Возраст
32
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Спортинг
0 : 1
Вильярреал
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала