Зоран Тошич
№7
Полузащитник
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Команда
Партизан
Возраст
34
Рост
171
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Партизан
4 : 1
Астана
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
4
Астана
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
АЗ Алкмаар
2 : 2
Партизан
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
2
Партизан
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Партизан
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Манчестер Юнайтед
3
Партизан
0
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Партизан
0 : 1
Манчестер Юнайтед
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Партизан
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 17:50
Астана
1 : 2
Партизан
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 17:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
1
Партизан
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Партизан
2 : 2
АЗ Алкмаар
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
2
АЗ Алкмаар
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур