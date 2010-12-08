Алмани Морейра
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
168
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
Арсенал
3 : 1
Партизан
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Арсенал
3
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
Партизан
0 : 3
Шахтер
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 71'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Партизан
0
Шахтер
3
минуты: 1' - 71' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
Партизан
0 : 1
Брага
2'
2'
2'
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Партизан
0
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
Брага
2 : 0
Партизан
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
минуты: 1' - 46'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Брага
2
Партизан
0
минуты: 1' - 46' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур