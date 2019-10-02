Любомир Фейса
№22
Полузащитник
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Команда
Алавес
Возраст
32
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 22:00
Зенит
3 : 1
Бенфика
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 60'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Зенит
3
Бенфика
1
минуты: 1' - 60' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
Бенфика
1 : 2
РБ Лейпциг
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
1
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур