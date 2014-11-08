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Младен Божович
№40
Вратарь
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Команда
Возраст
36
Рост
197
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
Луч
1 : 0
Химик
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
1
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
1 : 0
Химик
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:30
Химик
2 : 3
Волга
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химик
2
Волга
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:00
Балтика
1 : 0
Химик
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:00
Химик
0 : 0
Анжи
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химик
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
14:00
Химик
2 : 0
Сибирь
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур