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Юрген Саумель
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Торино
2 : 3
Дженоа
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
минуты: 52' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2
Дженоа
3
минуты: 52' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
1
Торино
0
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
Милан
5 : 1
Торино
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5
Торино
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Торино
1 : 3
Сампдория
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Аталанта
2 : 0
Торино
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2
Торино
0
был в запасе
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Торино
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
47'
66'
47'
66'
47'
66'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
47'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
3
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Торино
0 : 1
Рома
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
Дженоа
3 : 0
Торино
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
3
Торино
0
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Торино
1 : 0
Наполи
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1
Наполи
0
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Торино
1 : 4
Фиорентина
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1
Фиорентина
4
был в запасе