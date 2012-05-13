Альберто Фонтана
№31
Вратарь
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Команда
Возраст
46
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Новара
3 : 0
Чезена
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3
Чезена
0
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Фиорентина
2 : 2
Новара
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
2
Новара
2
был в запасе
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Новара
0 : 4
Ювентус
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Новара
0
Ювентус
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 13:30
Новара
2 : 1
Лацио
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Новара
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 21:45
Наполи
2 : 0
Новара
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2
Новара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Парма
2 : 0
Новара
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
2
Новара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
Новара
1 : 1
Дженоа
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:30
Рома
5 : 2
Новара
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5
Новара
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Новара
0 : 0
Лечче
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0
Лечче
0
был в запасе
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
Сиена
0 : 2
Новара
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
0
Новара
2
был в запасе
11.03.2012 11 марта 2012 вс 22:45
Новара
1 : 0
Удинезе
11.03.2012 11 марта 2012 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Новара
1
Удинезе
0
был в запасе
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Катания
3 : 1
Новара
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3
Новара
1
был в запасе
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Новара
0 : 0
Аталанта
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Новара
0
Аталанта
0
был в запасе
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
Интер
0 : 1
Новара
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
0
Новара
1
был в запасе
02.02.2012 02 февр. 2012 чт 22:45
Новара
1 : 2
Кьево
02.02.2012 02 февр. 2012 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Новара
1
Кьево
2
был в запасе
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Палермо
2 : 0
Новара
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Палермо
2
Новара
0
был в запасе
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Новара
0 : 3
Милан
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0
Милан
3
был в запасе
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
3 : 1
Новара
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3
Новара
1
был в запасе
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Новара
0 : 3
Фиорентина
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Новара
0
Фиорентина
3
был в запасе