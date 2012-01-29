Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Польша
Англия
Финляндия
Словакия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Бавария
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Испания
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Алекс Кальдерони
№27
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
45
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Аталанта
1
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
Палермо
0 : 1
Чезена
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
0
Чезена
1
был в запасе
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Чезена
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
2
Чезена
0
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
Чезена
0 : 0
Кьево
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Чезена
0
Кьево
0
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
Милан
1 : 0
Чезена
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1
Чезена
0
был в запасе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Чезена
1 : 2
Лацио
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Чезена
1
Лацио
2
был в запасе
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
Катания
1 : 0
Чезена
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Катания
1
Чезена
0
был в запасе
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
21:45
Чезена
1 : 3
Наполи
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
1
Наполи
3
был в запасе