Аймо Стефано Диана
№19
Полузащитник
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Команда
Лумеццане
Возраст
43
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Торино
2 : 3
Дженоа
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2
Дженоа
3
был в запасе
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
Наполи
1 : 2
Торино
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
1
Торино
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 50'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
1
Торино
0
минуты: 1' - 50' / Италия. Серия А, 34 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 21:30
Милан
5 : 1
Торино
53'
53'
53'
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Торино
2 : 1
Катания
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
2
Катания
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Палермо
1 : 0
Торино
37'
37'
37'
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
Торино
1 : 3
Сампдория
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Аталанта
2 : 0
Торино
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2
Торино
0
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1
Удинезе
0
был в запасе
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:00
Лацио
1 : 1
Торино
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Торино
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
Торино
1 : 1
Кьево
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Кьево
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Интер
1 : 1
Торино
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
3
Торино
3
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
Торино
0 : 1
Рома
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 20:00
Дженоа
3 : 0
Торино
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
3
Торино
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Торино
1 : 4
Фиорентина
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Торино
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сиена
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 22:30
Торино
2 : 2
Милан
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур