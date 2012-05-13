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Олимпиада
Коронавирус
Давид Суасо
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2009/2010
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Катания
0 : 2
Удинезе
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
0
Удинезе
2
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
21:45
Катания
2 : 0
Аталанта
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2
Аталанта
0
был в запасе
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
Катания
1 : 1
Парма
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1
Парма
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:30
Новара
3 : 3
Катания
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:30
минуты: 53' - 63'
Италия. Серия А, 6 тур
Новара
3
Катания
3
минуты: 53' - 63' / Италия. Серия А, 6 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
Катания
1 : 1
Ювентус
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
1
Ювентус
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Дженоа
3 : 0
Катания
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
3
Катания
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур