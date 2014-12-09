Серкан Куртулуш
№35
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
Галатасарай
1 : 4
Арсенал
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Арсенал
4
был в запасе
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
Боруссия
4 : 1
Галатасарай
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Боруссия
4
Галатасарай
1
был в запасе
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Галатасарай
0 : 4
Боруссия
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
0
Боруссия
4
был в запасе
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
Арсенал
4 : 1
Галатасарай
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 46'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Арсенал
4
Галатасарай
1
минуты: 1' - 46' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Галатасарай
1 : 1
Андерлехт
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Галатасарай
1
Андерлехт
1
был в запасе