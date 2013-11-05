Айдын Йилмаз
№17
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт 22:45
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт 22:45
минуты: 1' - 62'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
Галатасарай
0
минуты: 1' - 62' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур