Эрдем Алпарслан
№39
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Возраст
32
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Штурм
1 : 0
Галатасарай
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Штурм
1
Галатасарай
0
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Панатинаикос
1 : 3
Галатасарай
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Галатасарай
3
был в запасе