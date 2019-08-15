Семих Кайя
№2
Защитник
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Команда
Спарта
Возраст
30
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
Трабзонспор
2 : 1
Спарта
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Трабзонспор
2
Спарта
1
был в запасе
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:00
Спарта
2 : 2
Трабзонспор
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спарта
2
Трабзонспор
2
был в запасе