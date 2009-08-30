Эспозито Хуанхо
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Саламанка
Возраст
35
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
Расинг
1 : 4
Хетафе
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1
Хетафе
4
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 1 тур