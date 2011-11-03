Андрей Рендла
№17
Нападающий
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Команда
Твенте
Возраст
30
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
Твенте
3 : 2
Оденсе
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
3
Оденсе
2
был в запасе
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Твенте
4 : 1
Висла
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Твенте
4
Висла
1
был в запасе