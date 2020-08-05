Эльеро Элиа
№11
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Возраст
34
Рост
176
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 19:55
Копенгаген
3 : 0
Истанбул Башакшехир
84'
84'
84'
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 19:55
минуты: 54' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Копенгаген
3
Истанбул Башакшехир
0
минуты: 54' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала