Блез Нкуфо
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
46
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 21:00
Твенте
1 : 0
Вердер
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Твенте
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала