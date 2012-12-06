Вут Брама
№14
Полузащитник
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Команда
Зволле
Возраст
34
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Ганновер-96
0 : 0
Твенте
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ганновер-96
0
Твенте
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Твенте
0 : 0
Леванте
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
0
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Леванте
3 : 0
Твенте
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Леванте
3
Твенте
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Хельсингборг
2
Твенте
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Твенте
2 : 2
Ганновер-96
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Твенте
2
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур