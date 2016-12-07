Франку Дуглас
№19
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
193
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2016 07 дек. 2016 ср 22:45
Легия
1 : 0
Спортинг
07.12.2016 07 дек. 2016 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Легия
1
Спортинг
0
был в запасе