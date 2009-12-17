Йерун Хеубах
№0
Защитник
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Команда
Возраст
46
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
Стяуа
1 : 1
Твенте
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
1
Твенте
1
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 21:00
Твенте
0 : 1
Фенербахче
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Твенте
0
Фенербахче
1
был в запасе
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Твенте
2 : 1
Шериф
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
2
Шериф
1
был в запасе
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Шериф
2 : 0
Твенте
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шериф
2
Твенте
0
был в запасе