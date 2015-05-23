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Себастьян Милиц
№1
Вратарь
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Команда
Гройтер Фюрт
Возраст
31
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Фрайбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2
Фрайбург
1
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
Бавария
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
2
Бавария
1
был в запасе
08.05.2015
08 мая 2015
пт
21:30
Гамбург
1 : 1
Фрайбург
08.05.2015
08 мая 2015
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Гамбург
1
Фрайбург
1
был в запасе
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Падерборн
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1
Падерборн
2
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
Штутгарт
2 : 2
Фрайбург
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Штутгарт
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
Фрайбург
2 : 3
Майнц
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
2
Майнц
3
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Фрайбург
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
0
Фрайбург
0
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:30
Фрайбург
1 : 0
Кельн
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1
Кельн
0
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
Фрайбург
2 : 0
Аугсбург
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
2
Аугсбург
0
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:30
Вольфсбург
3 : 0
Фрайбург
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
3
Фрайбург
0
был в запасе
07.03.2015
07 марта 2015
сб
17:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
07.03.2015
07 марта 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0
Вердер
1
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
Байер
1 : 0
Фрайбург
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1
Фрайбург
0
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
17:30
Фрайбург
1 : 1
Хоффенхайм
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:30
Герта
0 : 2
Фрайбург
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
0
Фрайбург
2
был в запасе
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
Боруссия
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
0
Боруссия
3
был в запасе
03.02.2015
03 февр. 2015
вт
22:00
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
03.02.2015
03 февр. 2015
вт
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
1
Фрайбург
0
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Фрайбург
4 : 1
Айнтрахт
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
4
Айнтрахт
1
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:30
Фрайбург
2 : 2
Ганновер-96
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Ганновер-96
2
был в запасе
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Бавария
2 : 0
Фрайбург
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2
Фрайбург
0
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Фрайбург
0 : 0
Гамбург
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
0
Гамбург
0
был в запасе
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