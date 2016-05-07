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Олимпиада
Коронавирус
Ламин Гассама
№89
Защитник
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Команда
Аланьяспор
Возраст
31
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Бордо
3 : 0
Лорьян
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Лилль
71'
71'
71'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
Кан
1 : 2
Лорьян
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 33 тур
Кан
1
Лорьян
2
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 33 тур
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
22:00
Лорьян
1 : 3
Лион
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Анжер
5 : 1
Лорьян
5'
5'
5'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
5
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:00
Лорьян
1 : 1
Марсель
82'
82'
82'
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
Бастия
0 : 0
Лорьян
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Бастия
0
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
Лорьян
1 : 1
Монпелье
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лорьян
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Лорьян
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
16:00
Лорьян
0 : 2
Монако
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Лорьян
45'
45'
45'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 52'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 52' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лорьян
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2
Лорьян
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Газелек
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
Лорьян
4 : 1
Труа
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
4
Труа
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Лорьян
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Генгам
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
18:00
Лорьян
1 : 1
Ренн
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
Лорьян
3 : 2
Бордо
82'
82'
82'
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
3
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
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