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Коронавирус
Саша Бигалке
№30
Полузащитник
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Команда
Унтерхахинг
Возраст
31
Рост
167
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Бавария
5 : 2
Герта
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
5
Герта
2
был в запасе
11.12.2009
11 дек. 2009
пт
22:30
Герта
2 : 2
Байер
11.12.2009
11 дек. 2009
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
2
Байер
2
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Герта
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 73'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
1
Герта
1
минуты: 1' - 73' / Германия. Бундеслига, 13 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:30
Герта
0 : 1
Кельн
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Герта
0
Кельн
1
был в запасе