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Олимпиада
Коронавирус
Эрнан Пельерано
№4
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2013/2014
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
14:00
Альмерия
0 : 0
Эспаньол
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:00
Альмерия
0 : 5
Реал
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
0
Реал
5
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 14 тур
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:00
Осасуна
0 : 1
Альмерия
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
20:00
Альмерия
1 : 0
Вальядолид
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
1
Вальядолид
0
был в запасе
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:00
Валенсия
1 : 2
Альмерия
35'
35'
35'
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
1
Альмерия
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 11 тур
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
88'
88'
88'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
Севилья
2 : 1
Альмерия
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
Малага
2 : 0
Альмерия
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
2
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:00
Альмерия
2 : 2
Леванте
56'
56'
56'
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Атлетико
4 : 2
Альмерия
36'
36'
36'
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4
Альмерия
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 4 тур
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
-:-
Альмерия
2 : 2
Эльче
90'
90'
90'
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
2
Эльче
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
21:00
Хетафе
2 : 2
Альмерия
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
2
Альмерия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:59
Альмерия
2 : 3
Вильярреал
89'
89'
89'
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
2
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур