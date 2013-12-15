Эрнан Пельерано
№4
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 14:00
Альмерия
0 : 0
Эспаньол
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 22:00
Альмерия
0 : 5
Реал
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 22:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
0
Реал
5
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 14 тур
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 22:00
Осасуна
0 : 1
Альмерия
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 20:00
Альмерия
1 : 0
Вальядолид
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
1
Вальядолид
0
был в запасе
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:00
Валенсия
1 : 2
Альмерия
35'
35'
35'
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
1
Альмерия
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 11 тур
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:00
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
88'
88'
88'
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
Севилья
2 : 1
Альмерия
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:59
Малага
2 : 0
Альмерия
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
2
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:00
Альмерия
2 : 2
Леванте
56'
56'
56'
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Атлетико
4 : 2
Альмерия
36'
36'
36'
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4
Альмерия
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 4 тур
31.08.2013 31 авг. 2013 сб -:-
Альмерия
2 : 2
Эльче
90'
90'
90'
31.08.2013 31 авг. 2013 сб -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
2
Эльче
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 21:00
Хетафе
2 : 2
Альмерия
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
2
Альмерия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 22:59
Альмерия
2 : 3
Вильярреал
89'
89'
89'
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
2
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур