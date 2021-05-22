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Пабло Пьятти
№20
Нападающий
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Команда
Эльче
Возраст
32
Рост
163
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
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2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Эльче
2 : 0
Атлетик
58'
58'
58'
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 38 тур
Эльче
2
Атлетик
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Кадис
1 : 3
Эльче
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1
Эльче
3
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:00
Эльче
0 : 2
Алавес
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:00
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0
Алавес
2
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Эльче
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2
Эльче
0
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:15
Эльче
0 : 1
Атлетико
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:15
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
0
Атлетико
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
15:00
Эльче
1 : 0
Леванте
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1
Леванте
0
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:00
Эльче
1 : 1
Вальядолид
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1
Вальядолид
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
Осасуна
2 : 0
Эльче
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2
Эльче
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 2 тур