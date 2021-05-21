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Коронавирус
Альваро Негредо
№11
Нападающий
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Команда
Кадис
Возраст
35
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2021
21 мая 2021
пт
22:00
Леванте
2 : 2
Кадис
14'
25'
14'
25'
14'
25'
21.05.2021
21 мая 2021
пт
22:00
14'
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Кадис
2
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Кадис
1 : 3
Эльче
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1
Эльче
3
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2021
11 мая 2021
вт
20:00
Осасуна
3 : 2
Кадис
11.05.2021
11 мая 2021
вт
20:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Кадис
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
Кадис
2 : 1
Уэска
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
2
Уэска
1
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:30
Гранада
0 : 1
Кадис
74'
74'
74'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
0
Кадис
1
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
17:15
Вальядолид
1 : 1
Кадис
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
17:15
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1
Кадис
1
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
23:00
Кадис
0 : 3
Реал
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0
Реал
3
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:30
Кадис
0 : 0
Сельта
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
0
Сельта
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 33 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
Хетафе
0 : 1
Кадис
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0
Кадис
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 30 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:30
Кадис
2 : 1
Валенсия
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 29 тур
Кадис
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:15
Вильярреал
2 : 1
Кадис
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:00
Алавес
1 : 1
Кадис
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1
Кадис
1
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Кадис
1 : 0
Эйбар
40'
40'
40'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
40'
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 26 тур
Кадис
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
18:15
Кадис
0 : 1
Бетис
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
0
Бетис
1
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 25 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
16:00
Барселона
1 : 1
Кадис
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1
Кадис
1
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
Кадис
0 : 4
Атлетик
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0
Атлетик
4
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
Кадис
2 : 4
Атлетико
35', 71'
35', 71'
35', 71'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
35', 71'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Атлетико
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3
Кадис
0
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 20 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
2
Леванте
2
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 19 тур
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