Альваро Негредо
№11
Нападающий
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Команда
Кадис
Возраст
35
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
Леванте
2 : 2
Кадис
14'
25'
14'
25'
14'
25'
21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
14'
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Кадис
2
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Кадис
1 : 3
Эльче
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1
Эльче
3
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
Осасуна
3 : 2
Кадис
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Кадис
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
Кадис
2 : 1
Уэска
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
2
Уэска
1
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:30
Гранада
0 : 1
Кадис
74'
74'
74'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
0
Кадис
1
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 34 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
Вальядолид
1 : 1
Кадис
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1
Кадис
1
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 23:00
Кадис
0 : 3
Реал
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0
Реал
3
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:30
Кадис
0 : 0
Сельта
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
0
Сельта
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 33 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
Хетафе
0 : 1
Кадис
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0
Кадис
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 30 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:30
Кадис
2 : 1
Валенсия
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 29 тур
Кадис
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:15
Вильярреал
2 : 1
Кадис
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:00
Алавес
1 : 1
Кадис
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1
Кадис
1
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Кадис
1 : 0
Эйбар
40'
40'
40'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
40'
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 26 тур
Кадис
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
Кадис
0 : 1
Бетис
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
0
Бетис
1
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 25 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
Барселона
1 : 1
Кадис
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1
Кадис
1
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
Кадис
0 : 4
Атлетик
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0
Атлетик
4
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 18:15
Кадис
2 : 4
Атлетико
35', 71'
35', 71'
35', 71'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 18:15
35', 71'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Атлетико
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3
Кадис
0
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
2
Леванте
2
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 19 тур