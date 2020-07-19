Андер Итурраспе
№8
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Возраст
32
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Эспаньол
0 : 0
Сельта
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
0
Сельта
0
был в запасе
25.06.2020 25 июня 2020 чт 23:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
25.06.2020 25 июня 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 31 тур
20.06.2020 20 июня 2020 сб 15:00
Эспаньол
1 : 3
Леванте
20.06.2020 20 июня 2020 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1
Леванте
3
был в запасе
16.06.2020 16 июня 2020 вт 20:30
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
16.06.2020 16 июня 2020 вт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
0
Эспаньол
0
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1
Эспаньол
0
был в запасе
01.03.2020 01 марта 2020 вс 18:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетико
01.03.2020 01 марта 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 18:00
Вальядолид
2 : 1
Эспаньол
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
2
Эспаньол
1
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2
Эспаньол
2
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 18:00
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1
Эспаньол
2
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2
Бетис
2
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
0
Севилья
2
был в запасе