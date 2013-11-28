Хеннинг Хаугер
№21
Полузащитник
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Команда
Эльфсборг
Возраст
35
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Эльфсборг
0 : 1
Зальцбург
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Эльфсборг
0
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
Эсбьерг
1 : 0
Эльфсборг
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Эсбьерг
1
Эльфсборг
0
был в запасе
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Эльфсборг
1 : 1
Стандард
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Эльфсборг
1
Стандард
1
был в запасе