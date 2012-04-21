Милан Йованович
№4
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 11:00
Амкар
1 : 0
Спартак-Нальчик
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Амкар
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 13:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Ахмат
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 13:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Спартак-Нальчик
3
Ахмат
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
был в запасе
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 18:15
ЦСКА
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
4
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
20.05.2011 20 мая 2011 пт 17:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Спартак-Нальчик
36'
36'
36'
20.05.2011 20 мая 2011 пт 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
14.05.2011 14 мая 2011 сб 13:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Волга
14.05.2011 14 мая 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак-Нальчик
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
Ростов
0 : 0
Спартак-Нальчик
74'
74'
74'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ростов
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
02.05.2011 02 мая 2011 пн 15:00
Спартак-Нальчик
2 : 3
Динамо
89'
89'
89'
02.05.2011 02 мая 2011 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак-Нальчик
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Спартак
1 : 0
Спартак-Нальчик
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Спартак
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 16:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Томь
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Спартак-Нальчик
1
Томь
2
был в запасе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
2 : 2
Зенит
40'
65'
40'
65'
40'
65'
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Спартак-Нальчик
2
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
19.03.2011 19 марта 2011 сб 14:00
Краснодар
2 : 0
Спартак-Нальчик
19.03.2011 19 марта 2011 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Краснодар
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Крылья Советов
40'
40'
40'
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Спартак-Нальчик
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур