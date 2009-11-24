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Вукашин Полекшич
№1
Вратарь
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Команда
Дебрецен
Возраст
38
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
Дебрецен
0 : 1
Ливерпуль
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Дебрецен
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
Фиорентина
5 : 2
Дебрецен
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Фиорентина
5
Дебрецен
2
был в запасе
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
Дебрецен
3 : 4
Фиорентина
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Дебрецен
3
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2009
29 сент. 2009
вт
21:45
Дебрецен
0 : 4
Лион
29.09.2009
29 сент. 2009
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Дебрецен
0
Лион
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
Ливерпуль
1 : 0
Дебрецен
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Ливерпуль
1
Дебрецен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур