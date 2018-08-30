Даниэль Берг Хестад
№6
Полузащитник
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Команда
Мольде
Возраст
45
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Мольде
2 : 1
Зенит
65'
65'
65'
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
65'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Мольде
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд